СПОРТ

Не оправдал ожиданий: «Барселона» готова продать Гризманна за 100 млн евро

17:53 22/03/2020

Нападающий «Барселоны» французский футболист Антуан Гризманн может покинуть команду, пишет «Советский спорт».

Руководство каталонского клуба разочаровалось в игре 29-летнего спортсмена. Футболиста планируют продать в летнее трансферное окно не менее чем за 100 миллионов евро. В свое время «Барселона» приобрела Гризманна за 120 миллионов евро.

Также рассматриваются варианты с арендой или включением в сделку по другому футболисту. В составе «Барселоны» француз провел 37 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные паса. Контракт с каталонским клубом у него был рассчитан до 30 июня 2024-го.



