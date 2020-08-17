Разрушающийся фундамент, трещины в стенах или покосившиеся углы – чтобы загородный дом не настигли эти напасти, стоит с особой внимательностью отнестись к такому элементу, как отмостка. Как избежать популярных ошибок при ее возведении, читателям сайта «РИА Недвижимость» рассказал генеральный директор торговой сети «Технониколь» Анатолий Нестеров.

Для начала давайте напомним, что отмостка – это водонепроницаемый участок вокруг здания. Во-первых, он служит отводом дождевой и талой воды, что позволяет избежать лишних нагрузок на основание, помогает избежать переувлажнения и вымывание грунта в зоне фундамента. Во-вторых, эта важная строительная конструкция выглядит очень эстетично. Кроме того, этот элемент выполняет теплоизоляционную функцию, если у вас есть подвал или цокольный этаж, а также функцию пешеходной дорожки.

Существует два вида отмостки: жесткая и мягкая. Жесткая отмостка, например, бетонная, обеспечивает отличную гидроизоляцию, а в случае с тротуарной плиткой, легче поддается ремонту, если трещина появилась в одном месте. Мягкая отмостка (без твердого покрытия) более стойкая к сезонным вертикальным перемещениям грунта при замерзании и оттаивании воды в грунтовом основании.

От того, насколько качественно будет возведена отмостка, зависит долговечность строения, поэтому стоит с полной серьезностью выполнить задачу по ее устройству. Тем более что процесс достаточно простой, стоит лишь соблюдать несколько важных моментов и избегать часто встречающихся ошибок.

Ошибка №1 Отсутствие уклона или недостаточный уклон от здания

Отмостка должна отводить воду от фундамента, а никак не служить местом для сбора луж. Добиться этого можно только при соблюдении правильного уклона от строения – не менее 1%, но и не более 10%. Эти значения прописаны в своде правил «СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий» и стоит их придерживаться, чтобы в случае попадания воды на отмостку, она эффективно отводила воду от возведенного строения.

Величину уклона для конкретного дома подбирают, основываясь на регионе и погодных условиях. При недостаточном уклоне увеличиваются риски намокания цокольной части и ее разрушения, преждевременный выход из строя самой отмостки и как следствие изменения, связанные с работой фундамента.

Если отмостку планируется использовать как дорожку – не стоит делать угол выше 3%, так по ней можно будет передвигаться даже в условиях гололеда.

Важный нюанс: при выборе бетонной отмостки внимательно следите за тем, чтобы бетон сохранял заданный уклон на протяжении срока набора первичной прочности, а не стремился выровнять его или вообще принять горизонтальное положение.

Ошибка №2 Недостаточная ширина отмостки

Узкая отмостка не сможет предотвратить размыв почвы водой. Золотое правило отмостки – ориентироваться на ширину карнизной части кровли. Отмостка должна быть минимум на 20 сантиметров больше. Это гарантирует, что ни одна капля воды с крыши не попадет на открытый грунт.

Также имеет значение типы грунтов. Для песчаных достаточно указанной нормы, а вот для суглинков лучше увеличить в 1,5-2 раза. Пренебречь этим правилом можно только в случае грамотно выстроенной системы водослива, когда с крыши осадки сходят по водостоку и попадают в ливневую канализацию. В противном случае: нарушение правила – вымывание грунта под самой отмосткой и ее интенсивное разрушение со всеми вытекающими или уже правильнее сказать «затекающими» последствиями.

Ошибка №3 Неутрамбованный грунт в основании отмостки

Возведение отмостки процесс простой, и чтобы его не усложнять переделыванием, лучше сразу ответственно подойти к каждому этапу.

Трамбование основания – это подготовительный и важный этап работы. Если недостаточно утрамбовать грунт, оставив в нем пустоты или оставив его избыточно влажным, конструкция отмостки начнет разрушаться слишком быстро и смысла от проделанной работы не будет никакого, а страдать от этого будет фундамент.

Идеальная схема – это когда пазухи с выбранным по периметру грунтом заполняются песком слоями, и каждый слой трамбуется.

Ошибка №4 Отсутствие компенсационных швов

При устройстве монолитной отмостки в погоне за идеальной гладкостью, ровностью и однородностью часто забывают про устройство компенсационных швов. А ведь грунт вокруг дома реагирует на погодные условия, например, периодически вспучиваясь в мороз из-за содержащейся в почве воды. Такое поведение почвы создает нагрузку на фундамент и, конечно, на отмостку. Предотвратить разрушение можно при помощи «температурных» швов, позволяющих компенсировать тепловые расширения.

Обычно они организуются с помощью деревянных брусков на стадии монолитных работ.В этом случае на этапе сборки в опалубке закрепляют бруски, которые обрабатывают септиком, битумным праймером или смолой и после уже проводят заливку бетоном.

Есть и другой вариант: швы нарезают после заливки опалубки с помощью угловой шлифовальной машинки и заполняют полиуретановым герметиком. Шаг таких швов в обоих случаях составляет каждые 2-2,5 метра.

Также нужно учесть, что сопряжение фундамента и отмостки должно быть разделено деформационным швом. Иначе этот переход треснет, причем еще до того, как бетон наберет свою прочность.

Ошибка №5 Не организован сбор воды

Еще однин важный момент, которым довольно часто пренебрегают – это организованный сбор воды по периметру отмостки. Представьте, дом построен, сделана идеальная кровля, установлена водосточная система, правильно выполнена отмостка, но во время таяния снега или осенних затяжных дождей подступы к дому в буквальном смысле омывает вода.

Чтобы этого не произошло, стоит предусмотреть организованный отвод воды в ливневую канализацию. Сегодня существует огромное множество различных решений от лотков с решетками до выполнения дренажных каналов. То есть по сути нужно проложить путь движения воды до самой ливневки.

Другой вариант – это организация дренажа на всем участке, этот вопрос наиболее актуален на участках с уклонами.