Алена Водонаева призвала женщин жить для себя и «не рожать рабов этому государству». С таким призывом бывшая участница «Дома-2» обратилась к подписчицам в Instagram.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — объяснила Водонаева.

Телеведущая заявила, что в России по нескольку детей рожают или богачи, или «необразованное быдло», которое она презирает за безответственность.

Водонаева призвала «материнский фонд» не слушать рекомендации политиков и делать аборт при возникновении сомнений в готовности воспитать ребенка.

«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заявила телеведущая.

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