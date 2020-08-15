Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал оппозицию «утихомириться», а если те хотят «повоевать», то пусть не прячутся за спинами «девчонок», сообщает Sputnik Беларусь.

«Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — приводит слова Лукашенко агентство.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии 1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.

1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.