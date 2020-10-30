Телеведущий Андрей Норкин и депутат Госдумы Виталий Милонов поспорили в эфире программы «Место встречи» на НТВ из-за шаурмы.

Виталий Милонов, как представитель Северной столицы, утверждал, что правильно говорить «шаверма». Норкин с депутатом категорически не согласился.

«Прекратите мне тут эту вашу агитацию. Шаурма! Никакая она не шаверма. Не надо мне!» — заявил ведущий.

После этого Норкин рассказал, что когда-то увидел на Московском вокзале в Санкт-Петербурге две палатки. На одной было написано «шаурма», а на другой «шаверма». Телеведущий заметил, что не пробовал ни той, ни другой, но шаверма стоила дороже.

Ранее «Рамблер» писал, что Андрей Норкин в ходе программы «Место встречи» посмеялся над «мужиками» и их тонкой нервной системой. Норкин напомнил, что 22 октября отмечается международный День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин и рассказал по этому поводу анекдот.