44-летняя китаянка, которой удалось излечиться от коронавируса, рассказала о симптомах болезни. При этом она отметила, что не стоит бояться 2019-nCoV.

Работавшая в Ухане женщина рассказала, что ей стало плохо, когда она приехала на родину на Новый год. Муж китаянки отвез ее в больницу. Там даме диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, и начали лечение. Ей проводили противовирусное и противоинфекционное лечение. Кроме того, медики использовали методы традиционной китайской медицины.

— В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться, — рассказала женщина.

При этом она отметила, что необходимо защищаться: носить маску и мыть руки. Также китаянка посоветовала обращаться в больницу при первых симптомах болезни, слушаться врачей и сохранять бодрость духа.

— Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому, и самое важное — как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки, — цитирует даму «ИноСМИ» со ссылкой на агенство «Синьхуа».

Напомним, вспышка ранее неизвестного коронавируса произошла в Китае. На данный момент от него погибли 213 человек, более десяти тысяч заразились. Так, ВОЗ объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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