Многодетные семьи из Югры создали петицию с требованием исключить местного общественника Эдуарда Логинова из Общественной палаты. Как сообщает Ugoria TV, они сочли неприемлемыми его советы сдать детей в детдом.

Логинов оказался в центре скандала после переписки с многодетной матерью, участницей движения за права многодетных России Надеждой Пачгановой.

Пачганова высмеяла размер пособия для многодетных в регионе и раскритиковала чиновников, «оттяпавших» льготы у многодетных, а также депутатов, у которых нет «семерых по лавкам».

«Не можете содержать детей, сдайте их в детский дом, и государство будет о них заботиться, и, поверьте, уж лучше, чем некоторые родители. Налогоплательщики не должны содержать вас в ущерб развитию страны», — так ответил ей Логинов.

Позже он объяснил, что обращался к конкретному человеку и не хотел оскорбить всех многодетных.

«Отмотав назад, я бы, наверное, писал чуть-чуть по-другому. В той же риторике, но конкретно говорить «Вы», «гражданка» — вот так», — заявил Логинов.

Как отмечает, Логинов также заявил, что Югра «далеко впереди большинства регионов» в области господдержки многодетных семей.

«Позиция «Нам должны все, а мы — никому и ничего» — неконструктивна. И давайте уже разграничивать понятия «содержать» и «поддерживать». Это разные вещи», — подчеркнул он.

Пачганова считает, что оправданий словам Логинова нет. По ее мнению, он задел «весь многодетный мир». Петицию с требованием исключить его из Общественной палаты Югры подписали около 300 человек, а председатель органа Ирина Максимова публично принесла извинения многодетным семьям.

Как сообщал «Рамблер», два года назад в похожий скандал попала экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, она сказала, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи. Позже Глацких уволилась по собственному желанию.