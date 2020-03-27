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Внук известной актрисы Инны Макаровой, композитор Иван Бурляев, заявил, что не сможет присутствовать на похоронах бабушки, так как сидит на карантине по коронавирусу после возвращения из Испании. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Как сообщал «Рамблер», Макарова умерла на 94-м году жизни. Соболезнования ее родным и близким среди прочих выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам внука актрисы, он принял решение не идти на похороны, опасаясь заразить присутствующих там коронавирусом.

«Я восьмой день нахожусь в самоизоляции после прилёта из Испании. И хотя мой рейс отсутствует в списках «заражённых», и никаких симптомов я у себя не обнаружил, у меня нет права выйти из дома даже для того, чтобы попрощаться с бабушкой», — пояснил Иван Бурляев.

Он напомнил, что в текущей ситуации «не существует никаких исключений и особых разрешений».

«Каждый ответственен за каждого. Я не могу рисковать другими людьми. (…) Ситуация осложняется тем, что мы, родственники, не в праве ждать или откладывать церемонию прощания. Похороны состоятся 28 марта на Троекуровском кладбище. А 31 марта моя самоизоляция закончится», — рассказал композитор.

По словам Бурляева, он не собирается препятствовать возможности проститься с бабушкой всем, кто этого хочет.

«Это для меня она — бабушка, а для общества — легенда отечественной культуры», — отметил он.

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