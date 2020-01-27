Семья мужчины, бросившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, не считалась неблагополучной, но мать мальчиков ранее получила предупреждение от полиции. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на представителя администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева.

«Семья не состояла в списках, находящихся в социально опасном положении», — подчеркнул собеседник канала.

Однако в 2017 году на мать мальчиков составили протокол: женщина ушла в магазин, оставив детей без присмотра, они опрокинули на себя горячий чайник и получили термические ожоги. Их матери вынесли предупреждение.

Отец мальчиков работал в частных охранных предприятиях и иногда уезжал на вахты в регионы Дальнего Востока. На время отъезда он оставлял сыновей в Центре социальной поддержки семьи и детей, утверждая, что не может доверить сыновей матери.

Как сообщал «Рамблер», 26 января в аэропорту Шереметьево нашли мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Позже выяснилось, что их 41-летний отец, житель Комсомольска-на-Амуре бросил сыновей в аэропорту, оставив записку.

В ней мужчина заявил, что из-за проблем с деньгами он не может позаботиться о детях и попросил отправить их в приют на время. Он пообещал забрать их позже и попросил не разделять мальчиков. В рюкзаках детей нашли их документы.

В администрации Комсомольска-на-Амуре позже рассказали, что старший из мальчиков ходил в школу в городе, а младший — в детский сад. Отец забрал их документы из учреждений 24 января сообщив, что они переезжают в Москву, где у него есть квартира.

Сейчас социальные службы ищут родственников мальчика — мать, бабушек и дедушек.

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