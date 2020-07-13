Не менее семи силовиков погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан», ИГ* и «Аль-Каиды»* в афганской провинции Бадахшан, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя губернатора.

По данным властей, пять боевиков, напавших на КПП, ликвидированы, несколько получили ранения.

Нападение произошло одновременно с атакой талибов на КПП в провинции Кундуз, где, как сообщалось ранее, погибли не менее шести полицейских.

* Террористическая организация, запрещена в России