Объединенные школьные округа Лос-Анджелеса и Сан-Диего — крупнейшие в штате Калифорния и объединяющие около 825 тысяч учеников — заявили в понедельник, что осенью их школы полностью перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщило издание New York Times.

Таким образом, руководство указанных школьных округов отказалось от возможности хотя бы частичного возвращения детей в учебные заведения, которые откроются в августе.

Как отмечает газета, на округ Лос-Анджелес приходится около трети всех случаев COVID-19 в штате Калифорния, а в округе Сан-Диего за прошедшую неделю произошло не менее 18 вспышек коронавируса. Суперинтендант школьного округа Лос-Анджелеса Остин Бойтнер отметил, что необходимо не дать школам превратиться в «чашку Петри».

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно призывал открыть школы к предстоящему учебному году, а также критиковал дистанционное обучение, называя его «ужасным» по сравнению с очной формой. Трамп также обещал оказывать давление на губернаторов по вопросу открытия школ.

Школы закрылись практически по всей территории США в марте, и подавляющее большинство так и осталось закрытыми до конца учебного года. Будут ли открыты заведения к новому учебному году или будет продолжено дистанционное обучение, пока неизвестно. Решение об открытии школьных зданий в государственной системе образования принимается на уровне округов отдельных штатов. Частные школы и вузы принимают решение самостоятельно, но также должны действовать в рамках действующих правил и требований штатов.