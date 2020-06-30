«Медведи не рождаются проблемными».

На Камчатке издадут буклет о правильном поведении при встрече с бурыми медведями и о том, как соседствовать с этим хищником. Об этом в фейсбуке сообщил Кроноцкий заповедник.

Буклет назвали «Бурый медведь и человек — гармоничное соседство на юге Камчатки». В ближайшее время выпустят его первый тираж, а также опубликуют электронную версию на сайте заповедника. Сообщается, что буклет можно будет получить бесплатно.

Информация в пособии основана на многолетнем наблюдении за медведями и изучении повадок хищников. Это «готовое руководство к действию для жителей отдаленных поселков, где велика встреча с хищниками в дикой природе или непосредственно возле человеческого жилья, путешественников и гидов. Особенно информация актуальна для тех, кто живет и работает вблизи нерестовых рек — главных рыбных ресторанов медведей», — говорится в сообщении заповедника.

В буклете есть ответы на самые частые вопросы. Например, как себя вести при встрече с медведем и почему звери выходят к людям. Особое внимание авторы уделили теме утилизации пищевых отходов, которые нередко становятся главной приманкой медведей.

«Камчатка — страна медведей, а юг — самая густонаселенная бурыми медведями часть полуострова. Сегодня в небольших поселках в устье реки Озерной работают крупные рыбопромышленные предприятия и постоянно проживают более 2500 человек, а в летний период с притоком сезонных рабочих — около 4000. Поведение и быт людей во многом определяют образ жизни медведей, часто создавая условия для опасных конфликтов. «Проблемные» медведи в большинстве случаев появляются в результате незнания людьми элементарных основ безопасного соседства с дикими животными», — отметила руководитель проекта Анна Завадская.