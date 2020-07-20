Коронавирус был завезен в Россию не из Китая, как предполагалось ранее, а из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сколтеха. Вывод был сделан на основе сравнительного анализа различных геномов вируса.

Исследование провели эксперты Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа им. Смородинцева и Института проблем передачи информации. Они проанализировали генетические данные нескольких подвидов коронавируса, которые в настоящее время представлены на территории РФ, и выяснили, что в Россию инфекция была завезена 67 раз независимо друг от друга.

«Вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — цитирует агентство результаты исследования.

При этом ученые отметили, что самые ранние завозы вируса в Россию к вспышкам инфекции не привели. Однако на сегодня в РФ были отмечены девять уникальных вариантов вируса, которых нет ни в одной другой стране мира. По словам исследователей, дальнейшее изучение геномной эпидемиологии позволит прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в России: в частности, выяснить попадают ли в страну новые вирусы извне или случаи инфицирования связаны с продолжением эпидемии в РФ.

Ранее, как сообщал "Рамблер", в Оксфордском университете прозвучала версия о том, что коронавирус мог зародиться не в Китае, как считается сегодня. По словам сотрудника Центра доказательной медицины Тома Джеффесона, еще зимой 2019 года инфекция была замечена в Барселоне, Милане и Турине. При этом первый случай заболевания COVID-19 был поставлен ан Фолклендских островах.