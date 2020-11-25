Что в следующем году будет с мировой и российской экономикой? Как нам, простым людям, приспособиться к новым условиям? Мы беседуем с кандидатом экономических наук, экспертом Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Яном Артом.

Классическое понимание экономики подразумевает, что 2021 год будет годом роста, — сразу удивил Ян Александрович. — В новейшей истории экономики, которая охватывает 130 лет, был только один кризис — Великая депрессия, длившаяся более года. Все остальные кризисы быстро заканчивались. Но сегодня многое упирается в вопрос эффективной вакцины от коронавируса.

А еще, как ни странно, в погоду. Поскольку коронавирус лучше распространяется на холоде, а в Северном полушарии — основном для мировой экономики — грядет зима, то в ближайшие месяцы вряд ли будет лучше. С другой стороны, уже несколько вакцин есть. Если они покажут свою эффективность, то и зимой мировая экономика будет не падать, а восстанавливаться. Благоприятные тенденции на рынке уже видны.

— Назовите хоть одну, мы порадуемся!

— Нефть, пусть и несильно, растет. Растет фондовый рынок. Растут акции целого пула компаний. Можно, конечно, говорить, что надувается очередной пузырь и фондовый рынок от реальной экономики оторван. Но, скажу вам, фондовый рынок, да, может взлетать выше, чем сама экономика, но он не может взлетать, если экономика падает. Так не бывает.

— Значит, все отлично, я правильно понимаю?

— Нет, есть и проблемные факторы. Никто, например, не знает, как быстро произойдет возвращение привычного уклада жизни, а значит, и былой структуры потребления. Ведь мировая экономика во многом уровнем потребления и обусловлена. Тут есть две версии: все вернется на круги своя — по законам социальной психологии, напротив, все кардинально изменится.

Я думаю, и многие эксперты со мной согласны, что будет какой-то промежуточный вариант. Часть сфер экономики, например, так и будет на дистанционке. Изменится и наше потребительское поведение. Люди, например, вошли во вкус доставки еды и онлайн-программ фитнеса. Не очень понятно, что будет с туризмом, а значит, с ресторанами, гостиницами и транспортом, — а это огромные сферы экономики!

— Где еще серьезные проблемы?

— По данным МВФ и многих финансовых организаций, растут долги всех перед всеми. Человечество задолжало само себе 272 триллиона долларов. Чтобы отдать эти долги, нужно работать 3,5 года и ничего при этом не потреблять, и это, конечно, невозможно.

— А нам-то что с этого?

— А то, что мы поставляем нефть и газ ведущим экономикам мира. И если эти экономики в долгах, то, можно предположить, они начнут долги обслуживать и перестанут покупать наш товар.

— Получается, мы «попали»?

— Вовсе необязательно. Госдолг США, например, растет каждый год, и ничего при этом не происходит — никакого экономического кризиса. Больше того: и в США, и на всей планете спрос начинает постепенно расти, а значит, будут расти и российская нефть, и газ, и российская пшеница, и свинина, и оружие, и вообще все, что мы на внешний рынок поставляем.

— Что будет с долларом? Ведь от его курса относительно рубля зависят цены на товары, а они у нас по большей части импортные. То доллар прыгнул до 80, то опустился на четыре рубля…

Поверьте, доллар даже не в курсе, что он был 80 рублей! Индекс американской валюты определяется его отношением к шести валютам — иене, евро, фунту стерлингов, швейцарскому франку, канадскому доллару и шведской кроне. Так вот: индекс доллара сейчас на отметке 92. Для сравнения: за последний год этот показатель колебался от 91,7 до 103,9. Так что сейчас доллар низкий, но совсем не критично. Все с ним нормально.

— Ага, значит, доллары покупать можно?

— Да, часть сбережений можно и нужно хранить в долларах. Причем покупать американскую валюту нужно не в расчете на краткосрочные спекуляции, а в расчете на несколько лет хранения. Но большую часть сбережений я бы советовал держать в рублях, потому что расходы-то у нас рублевые. Евро же стоит покупать, только если вы собираетесь их за границей тратить. Это валюта потребления.

— Как считаете, доллар в следующем году до сотни не поднимется?

— Нет, при соотношении нашего ВВП, нашего бюджетного дефицита и бюджетного правила, которым руководствуются власти, все эти «армагеддонистые» сценарии о «долларе за сотку» представляются мне нереальными. Крики о долларе за сто рублей — это хайп для привлечения к себе внимания.

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