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Россияне стали отказываться от приобретения фруктов и овощей. С чем это связано, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Традиционно спрос на фрукты овощи в России превышал предложение, но сейчас ситуация резко изменилась. Из-за коронавируса люди боятся брать товары, которые не проходят термальную обработку. По предварительным оценкам, спрос на фрукты и овощи снизился не менее чем на 30%, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Многие отказываются от приобретения фруктов и овощей, опасаясь контакта с зараженными предметами. Ведь они не проходят термальную обработку и не находятся в изолированной упаковке, особенно фрукты. Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали. В разных регионах ситуация развивается по-разному. Сейчас можно говорить о том, что снижение идет до 30%. На отдельные категории фруктов и овощей произошло снижение и в два раза, и в более чем два раза», — рассказал аналитик.

Обычно оптовыми покупателями свежих фруктов и овощей являлись, помимо магазинов, кафе и рестораны. Теперь остались только магазины.

«Сейчас все заведения закрыты, за исключением тех, кто работает на доставку. Но доставка — это нагрузка на порядок меньше, чем обычный режим работы. Объем поставок фруктов и овощей, который шел с овощебаз на цели общепита, сейчас не востребован, и единственные покупатели — магазины. А магазины стали меньше продавать. В ближайшем будущем не вижу никаких проблем с фруктами и овощами просто потому, что на них будет пониженный спрос вплоть до завершения истории с пандемией», — спрогнозировал аналитик.

Пониженный спрос на овощи и фрукты может сохраниться минимум в течение апреля, считает Иван Федяков.

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