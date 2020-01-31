СПОРТ

Не до спорта: в Китае из-за коронавируса отменяются соревнования

16:38 31/01/2020

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Китай лишился права проведения целого ряда спортивных соревнований из-за вспышки коронавируса, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Так, например, пекинский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» свою ближайшую игру с ЦСКА проведет в Москве. Когда китайские хоккеисты смогут вернуться домой, пока неизвестно. На данный момент ни у кого из игроков опасного заболевания не выявлено, однако по особому распоряжению спортсмены в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов коронавируса.

До 5 февраля на принудительном карантине и женская сборная Китая по футболу. Сейчас команда находится в Австралии, куда прилетела для участия в отборочном олимпийском турнире. Все игроки, тренеры и персонал изолированы в одной из гостиниц города Брисбен в связи с опасениями по поводу возможного распространения коронавируса. 3 февраля сборная должна сыграть с командой Таиланда, но состоится этот матч или его перенесут на другую дату, пока не решено.

«В гостинице находятся 32 футболистки, тренеры и обслуживающий персонал. Они покинули Ухань 22 января, и две недели будут находиться в своих номерах. Все проявляют терпение и понимание ситуации. Для сотрудников гостиницы и для других постояльцев они не представляют никакой опасности», – заявила сотрудник министерства здравоохранения Австралии Джаннетт Янг.

Перенесен на неопределенную дату и старт внутреннего чемпионата Китая по футболу. Первенство должно было начаться 22 февраля, но теперь оно отложено. Ради безопасности болельщиков делается все возможное. Так, например, матч, который прошел в рамках Азиатской лиги чемпионов, не был отменен, но состоялся при пустых трибунах.

Добавим, что российский футбольный клуб «Краснодар» решил отказаться от поездки на запланированный контрольный матч в Китай. Игра должна была состояться в городе Ухань, который и стал эпицентром смертельного вируса.





Дмитрий Калугин