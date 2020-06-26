Галия Ибрагимова. Дональд Трамп принял первого после снятия карантина зарубежного гостя — президента Польши Анджея Дуду. За этим саммитом внимательно следили в Берлине: пытались понять, когда американских военных переведут из ФРГ на польскую территорию. Но Трамп и Дуда не назвали конкретных цифр и планов. В чем суть новых договоренностей Вашингтона и Варшавы, разбиралось Mpravda.com.

Сомнительный фаворит

Польский лидер посещает США ежегодно. Повестка практически неизменна: Трамп и Дуда обсуждают, как укрепить военное, энергетическое и экономическое сотрудничество. Американцы традиционно хвалят поляков за вклад в НАТО, обещают снизить их зависимость от российских энергоресурсов и называют Варшаву «ценным партнером в Европе».

Интригу нынешней встрече придавало то, что она состоялась за пару дней до выборов президента Польши. По данным соцопросов, Дуда пока фаворит, но за время карантина его рейтинг просел. Вообще-то голосование планировали на 10 мая, и популярность главы государства весной превышала 60 процентов. Но сейчас его поддерживает менее половины избирателей, второй тур выборов неминуем.

Главный соперник Дуды — мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него рейтинг — 20%. Предвыборную кампанию оппозиционер строит на критике экономической и социальной политики правящей партии «Право и справедливость». Тшасковский заявлял, что из-за непродуманной стратегии властей в карантин без работы осталось около миллиона поляков.

Не устраивает оппозицию и то, что ради сближения с американцами Польша испортила отношения с Брюсселем. Теперь возможны проблемы при получении средств из европейских фондов. Тшасковский называет Дуду несамостоятельным политиком: дескать, все решения за него принимает лидер консерваторов в парламенте Ярослав Качинский. Президент вяло реагировал на критику, но перед голосованием повел себя решительнее. Чтобы повысить рейтинг, отправился с визитом в США. К тому же за год в польско-американских отношениях накопилось немало вопросов.

Главная тема, которая волнует не только Варшаву, но и большинство европейских стран, — действительно ли американские военные переедут из Германии к полякам. Незадолго до визита Дуды президент США подтвердил, что американский контингент в ФРГ сократится на 9,5 тысячи человек. Трамп не исключал перевода некоторых подразделений в соседнюю Польшу, но о прямых договоренностях с Дудой речи не было. Личная встреча расставила точки над i.

«Польша выполнила обещание направить на оборонные расходы альянса два процента ВВП. Часть наших сил из Германии вернется домой, а часть отправится в другие страны Европы. Одна из них — Польша», — сообщил Трамп после встречи с Дудой.

Польский лидер, в свою очередь, напомнил, что уже несколько лет просит Америку расширить военное присутствие в стране. Сейчас в западных регионах Польши служит более пяти тысяч американских солдат. Но Вашингтон и Варшава регламентируют это не напрямую, а через блок НАТО.

Дуда лоббирует создание постоянной базы США, обещая назвать ее Форт Трамп. Американцы пока не дают однозначного ответа. Не убеждают их и опасения польских политиков, что Россия развернет в Калининградской области ракеты «Искандер». В Вашингтоне полагают, что даже при таком сценарии сил альянса в Европе вполне хватит.

В прошлом году Дуда и Трамп достигли компромисса: Вашингтон пообещал увеличить контингент в Европе на тысячу человек. Теперь президенты договорились, что Варшава примет еще тысячу американских военных.

«Решение о передислокации в Польшу — сигнал для России, которая пытается влиять на европейскую политику», — объяснил Трамп общее решение.

Виноваты немцы

Россия — не единственная «угроза безопасности», которую обсудили Трамп и Дуда. Серьезную обеспокоенность Вашингтона вызывает политика немецких властей. И дело не только в том, что Берлин игнорирует требование увеличить расходы на оборону НАТО до двух процентов ВВП.

Белый дом возмущен тем, что, несмотря на угрозы санкций, немецкие власти участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». «Германия платит Москве миллиарды за энергию, а мы должны защищать немцев от России? Непорядок», — заметил Трамп за несколько дней до встречи с Дудой. И снова привел Польшу в пример.

Варшава, в отличие от Берлина, изо всех сил старается минимизировать зависимость от российских энергоресурсов. В качестве альтернативы польские власти рассматривают американский сжиженный природный газ (СПГ). Экспериментальные поставки голубого топлива начались два года назад. При этом СПГ, по словам польских чиновников, дешевле российского сырья.

Трамп и Дуда условились, что к 2022 году транспортировка СПГ в Польшу пойдет полным ходом. Для этого строят терминалы в штате Луизиана. Варшава пообещала перепродавать американский газ Украине, если не возникнет проблем с логистикой.

Некоторый объем СПГ польские власти уже отправили в Киев. Там с благодарностью приняли помощь соседей и выразили надежду на то, что в перспективе американское топливо навсегда избавит Европу от российского газа. Тем не менее и Польша, и Украина продолжают закупать у Москвы энергоресурсы.

Еще один итог саммита — решение развивать в Польше атомную энергетику. За двадцать лет Варшава планирует построить шесть ядерных энергоблоков, и американцы в этом помогут.

Преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский отмечает: все ожидали от этой встречи гораздо большего.

«Польша рассчитывала на то, что американцы переведут из Германии значительный контингент и наконец появится конкретика с созданием полноценной военной базы США. В Варшаве надеялись и на договоренности о передаче полякам боевой техники. Пока все осталось на уровне деклараций», — объясняет эксперт.

В Польше понимают сложности между США и Германией, но выступать в роли дубинки не хотят. «Сейчас Варшава — противовес между Трампом и Меркель, а нам важно выстроить самодостаточные отношения и с США, и с Германией», — считает Садловский.

Переговоры проходили на фоне предвыборной кампании в Польше, и это, по мнению эксперта, повлияло на ход дискуссии: «Дуда думает, что поляки высоко оценят его дружбу с Трампом. Но все претенденты на пост главы государства выступают за сотрудничество с Вашингтоном. Так что визит в США не сильно изменит ситуацию».

Если Дуда не победит в первом туре, то во втором может проиграть. И здесь, по словам Садловского, американский президент не помощник.

Спорные инициативы

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов полагает, что передислокация американских военных из Германии скажется на амбициях Польши.

«Продолжатся притязания на статус самого лояльного и ценного союзника США в Европе. Перевод контингента усилит позиции Варшавы и в рамках «Вышеградской четверки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), и в инициативе «Трех морей», — подчеркивает эксперт.

По мнению политолога, несколько тысяч американских военных в Польше Москву не особо обеспокоят: «Наращивание военного присутствия НАТО вдоль российских границ может только вызвать зеркальные меры, в первую очередь в граничащей с поляками Калининградской области».

Соколов заключает: решение Трампа о передислокации войск в Польшу — еще один шаг, расшатывающий систему договоренностей в сфере безопасности в Европе.