Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган, у которого в течение 30 лет не было простудных заболеваний, поделился секретом крепкого здоровья.

По словам мужчины, все дело в необычных тренировках, которые он выполняет с двадцатилетнего возраста. Каждый день китаец ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. Хайган утверждает, что это упражнение позволяет ему сделать растяжку всего тела и заряжает энергией.

«Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им», — приводит его слова Daily Mail.

Как заявил Хайган, благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться, у него пропал звон в ушах и зубная боль.

«Теперь мне вообще не нужно обращаться к врачу», — подчеркнул житель Шэньси.

Кроме того, мужчина научился ловко взбираться на деревья.

«Я вижу деревья, и мне просто хочется залезть на них», — сказал он.

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