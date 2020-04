View this post on Instagram

Сейчас все горячо обсуждают тему насилия в семье. Не хочу хайповать на ней, но давно собиралась высказаться по одному поводу. В нашей семье с четырьмя дочерьми есть правило — ругаю их только я. Папа — это герой, защитник, принц… Папа носит на руках и целует ушибленные коленки. Папа не разочаровывает и выполняет обещания. Папа — такой, каким я бы хотела видеть мужа своих дочерей. Чтобы любое проявление грубости было для них неприемлемым, чтоб от агрессоров они бежали в шоке и не оборачиваясь. Часто наблюдаю, как родители кричат, оскорбляют и унижают своих детей прилюдно в магазинах, на улице. Отец трясёт девочку лет 5-ти и орет: «Ты дура?!» Он думает, он делает ее сильнее? В этот самый момент он раздвигает границы дозволенного для своей дочери. И когда ее муж в компании друзей захочет унизить ее или неприятно пошутить, она, возможно, даже не заметит этих первых звоночков, что надо валить. У меня глаза наливаются кровью, когда я вижу, как грубы бывают люди со своими маленькими детьми. Неоднократно я встревала в такие ситуации, пусть говорят, что не мое дело, но иногда невозможно пройти мимо, когда видишь такие методы «воспитания». Не бейте детей, не унижайте их! Как вообще может подняться рука на того, кто не может дать сдачи?! Мамы, которые срываются на детях из-за мужа, папы, которые самоутверждаются за счёт детей, слабость, которую прячут за грубой силой… Зачем вы рожаете детей, хочется иногда спросить. За 14 лет материнства я ни разу не ударила своих, хотя иногда аж руки тряслись. Даже лёгкого шлепка не позволяю себе. Потому что дело не в приложенной силе, а в самом факте. Никто не даёт право издеваться над человеком по одному лишь факту его происхождения. Типа, мой ребёнок, что хочу, то и делаю. Голова тоже твоя, пойди лучше ударься об стенку, если ничего умнее рукоприкладства не можешь сделать! Возвращаясь к теме насилия в семье. Невозможно взрастить чувство собственного достоинства в дочке, унижая ее вербально или даже физически. От нас сейчас во многом зависит, как сложится жизнь наших девочек. Сегодня в 18.00 здесь в прямом эфире продолжим говорить о детях, воспитании, беременности и родах. Отвечу на самые популярные вопросы. Присоединяйтесь! 💋