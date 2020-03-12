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NBA приостановила сезон из-за заболевших коронавирусом игроков

12:03 12/03/2020

Национальная баскетбольной ассоциации (NBA) приостановила регулярный чемпионат из-за заболевших коронавирусом игроков, сообщает портал Nation-News.

Матч между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз» был отменен из-за плохого самочувствия центрового «Юты» Руди Гобера. Вскоре выяснилось, что он болен коронавирусом.

Игроки вернулись в раздевалки, а болельщиков попросили покинул зал. Организаторы игры заверили фанатов, что ситуация находится под контролем.

NBA в своем Twitter подтвердила приостановку сезона. Решение принято из-за того, что один из баскетболистов прошел тест на коронавирус и получил положительный результат.

Позже стало известно, что коронавирусом болен еще один игрок «Юты» – защитник Эммануэль Мудиай.



