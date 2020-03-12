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NBA приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса

05:19 12/03/2020

В США Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) приостановила игры регулярного чемпионата.

Пресс-служба баскетбольной лиги сообщила, что игрок из команды «Юта Джаз» получил положительный ответ на текст COVID-19. Результаты теста были обнародованы незадолго до начала матча между командой и соперниками из «Оклахома-Сити Тандер». В целях безопасности игра была отменена. Инфицированного игрока на арене не было.

«НБА приостанавливает серию игр до дальнейшего уведомления. Лига воспользуется этим перерывом, чтобы определить дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса», – приводит CNN текст заявления НБА.

Ранее в Канаде отменили Чемпионат мира по фигурному катанию, а в Италии – приостановили Чемпионат по футболу.

В ноябре 2019 баскетболист НБА побил рекорд легендарного Майкла Джордана. А в Университете Иешива – главном учебном центре ортодоксального иудаизма в США – появилась особенная баскетбольная команда.



