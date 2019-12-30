В 2019 году были завершены несколько крупнейших инфраструктурных строек и представлены инновационные проекты. «Известия» выбрали несколько знаковых для страны достижений уходящего года.

В России идет масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. В конце декабря была завершена одна из важнейших строек современной России — Крымский мост. Он связал Крымский полуостров с материковой частью РФ.

Также среди важных событий редакция выделяет запуски Московских центральных диаметров (МЦД), скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева», первые испытания самого мощного в мире ледокола «Арктика».

Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

От моста до Луны: какими открытиями запомнился 2019 год