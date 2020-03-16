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За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

Таким образом, число заболевших достигло 93 человек.

20 из 30 случаев были зафиксированы в Москве, трое заболевших выявлены в Санкт-Петербурге, еще трое в Самарской области, по одному — в Московской, Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.

В штабе отметили, что заболевшие в последние две недели посещали Италию, Испанию, Францию и Швейцарию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Круг их контактов определен, ведется работа по помещению контактировавших с заболевшими лиц под наблюдение врачей.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Жертвами вируса стали 6 632 человека, а излечились более 78 тысяч.

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