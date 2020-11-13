Правительственные ведомства разработали правила для законного возвращения общественных курилок в многоквартирные дома, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал правовой информации. Согласно предложению Минздрава и Минстроя России, решение о том, должны ли в их доме появиться отдельные помещения для курения, должны принять сами собственники.

Отмечается, что под них можно оборудовать отдельные закрытые комнаты, оборудованные вытяжкой, пепельницами, огнетушителями и обозначенные специальным значком снаружи «Место для курения».

Кроме этого, обязательным условием станет и то, что происходящее внутри курилок должно быть надёжно скрыто от постороннего наблюдателя.

Другими словами, никто из вне не должен иметь возможность наблюдать за процессом курения снаружи. За нарушение требований в ведомствах предложили назначать штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч — для юридических.

Ранее Минздрав наложил запрет на курение в местах общего пользования в квартире — коридоре, санузлах и даже на кухне.