Уменьшение числа рабочих дней может оказать негативное влияние на экономику России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По мнению представителя Института современного развития Никиты Масленникова, переход страны на «четырёхдневку» порушит привычный режим работы многих компаний и организаций.

Прямым следствием из этого может стать падение прибыли бизнеса и снижение размеров заработных плат трудящихся. Вместе с тем, эксперт считает, что данное предложение можно применить в качестве рекомендательной меры, когда каждое предприятие будет в праве само решать вопрос об уменьшении количества рабочих дней в неделе.

В целом, по словам Масленникова, для того, чтобы остальные возможные угрозы для экономики страны из-за «четырёхдневки» стали более понятны, необходимо наработать опыт, которое сейчас пока в России нет. Здесь можно смотреть только на зарубежную практику, но она может и подходить для нашей страны.

Напомним, что идею о сокращении рабочей недели в России ещё в прошлом году выдвинул тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.