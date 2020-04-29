Смягчения карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса, можно ожидать к концу мая.

Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости и нужно быть готовыми к разным вариантам. При этом отразить атаку коронавируса можно, только соблюдая рекомендации и меры, предусмотренные режимом повышенной готовности.

«Режим должен строго соблюдаться… Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса», — цитирует его 28 апреля RT.

Ранее, во вторник, президент РФ Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

Согласно опросу исследовательского центра Romir, большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса, при этом основная часть респондентов назвала действия властей оправданными и адекватными угрозе.

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