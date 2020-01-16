Ошибка командира воздушного судна или ошибка диспетчера могли стать причинами посадки самолета «ИрАэро» Suhkoi Superjet 100 (SSJ-100) на недостроенную взлетно-посадочную полосу московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 16 января.

По словам собеседника издания, пилот либо диспетчер могли ошибиться полосой.

В настоящий момент специалисты работают над установкой точных причин посадки воздушного судна. Источник «Интерфакс» обратил внимание на то, что посадка проходила в сложных метеорологических условиях: человеческий фактор в условиях низкой видимости также мог стать причиной инцидента.

Ранее 16 января пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов рассказал, что во время инцидента при посадке рейса Сабетта–Москва никто не пострадал. Он подчеркнул, что произошедшее не было экстренной посадкой.

Самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную ВПП аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал. РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места происшествия.