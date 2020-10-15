Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в конце ноября. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме», — сказал Мурашко на онлайн-съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вакцинация будет проходить по медицинским показателям, в настоящий момент готовятся списки категорий, которые будут прививаться той или иной вакциной.

Вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок

Как сообщал «Рамблер», в настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат, вакцину «Спутник V» разработали специалисты медицинского центра имени Гамалеи. Она создана на основе ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма. 13 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцина «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В отличие от первой, она содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Также Путин объявил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса.

Глава Минздрава сообщил, что технологический цикл производства вакцины «ЭпиВакКорона», проще, чем других вакцин.