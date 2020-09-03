Решить проблему с нехваткой воды в Крыму помогут развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод. Такие возможные способы назвал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин, передает РИА Новости.

Самохин указал, что основная задача на данный момент — рационально использовать имеющиеся ресурсы, а для этого нужно развивать и поддерживать «маловодные» производства. Например, предлагать выгодные условия по кредитам для фермеров, которые пользуются водоэкономной системой орошения.

Вторая задача — начать направлять к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас не используется, указал специалист. По его словам, только в долине реки Бордак шесть озер общим объемом около миллиона кубометров, на данный момент они «полные до краев». Третья задача — очищать и использовать сточные воды, не допуская их уход в море, а затем передавать потребителям.

2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды. 1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.