Специалисты назвали три продукта, способные восстановить печень, «пострадавшую» во время новогодних застолий.

В первую очередь в рацион стоит добавить тыкву, сообщил 12 января «Медикфорум». Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.

Полезны для печени будут и тыквенные семечки, которые богаты цинком и способны выводить желчь.

Также стоит обратить внимание на курагу. Она обладает антиоксидантным действием, богата калием, магнием и клетчаткой. Помимо пользы для печени, позитивно курага скажется и на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, восстановить здоровье печени помогут жирные кислоты, омега-3 и оливковое масло. Оно содержит витамин Е, защищающий организм от воздействия свободных радикалов, с которыми и борется печень.

11 января диетологи предупредили, что посленовогодние диеты могут быть опаснее обжорства. По словам врачей, лучшим способом привести себя в форму станет возвращение к привычному рациону.