Туристический сезон в этом году под большой угрозой – из-за коронавируса россияне не могут отправиться в другие страны уже несколько месяцев. Однако сейчас наконец-то показался «свет в конце тоннеля»: первые 8 стран готовы открыть свои границы для россиян. Кто и на каких условиях готов принять туристов сообщает Ассоциация туроператоров России.

До недавнего времени российские туристы не могли выехать за рубеж, причем сразу по двум причинам: во-первых, их туда не пускали, во-вторых, они не имели возможности выехать – в условиях пандемии в России были наложены ограничения на международные рейсы. И если жесткие внутренние ограничения, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой начнут сниматься поэтапно с 15 июля, то запреты на въезд в страны перестает работать уже сейчас. Первые 8 стран объявили, что хотят видеть российских туристов.

В число этих страны вошли Доминикана, Египет, Куба, Мальдивы, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Хорватия. В эти страны теоретически возможен въезд уже 15 июля, при условии, что необходимые разрешения на восстановление авиасообщения даст Росавиация.

По предварительной информации, въезд во все эти страны будет возможен только при наличии справки, подтверждающей отсутствие у туриста коронавируса. Кроме того, при прохождении досмотра обязательной частью станет измерение температуры у приезжающих. Возможны и другие меры. В частности, некоторые страны могут потребовать от туристов скачать приложение, которое будет отслеживать их местонахождение.

С высокой вероятностью, на этих восьми странах список не ограничится. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, ожидается, что в скором времени свои двери для российских туристов откроет Италия. Там разрабатывают новые нормы, согласно которым Россия имеет хорошие шансы попасть в список стран, откуда туристы могут приехать в Итальянскую республику.

В дальнейшем можно ожидать еще большее количество стран, которые будут готовы принять посетителей из России. Однако даже среди них стоит выбирать те государства, в которых ситуация с коронавирусом наиболее стабильна, а болезнь взята под контроль, считаю эксперты.