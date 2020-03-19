Все новости на карте

Доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что естественным условием прекращения пандемии коронавируса станет выработка иммунитета к нему у 70 процентов населения страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Барановой, прекращению пандемии помогают два процесса. Первый — это эволюция вируса.

«Мы знаем, что в новом хозяине — а человек новый хозяин для вируса — происходит ослабление вируса. <…> Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается», — заявила биолог.

По ее словам, ученые уже наблюдали этот процесс у других коронавирусов. Их переход от человека к человеку сопровождается мутациями, которые ослабляют вирусы.

Второй процесс прекращения пандемии — это естественная вакцинация. Когда около 70 процентов населения страны переболеет коронавирусом, в популяции появится необходимая прослойка людей, которые смогут бороться с вирусом. Тогда заражение перестанет быть массовым.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. С самыми масштабными эпидемиями после Китая столкнулись Южная Корея, Италия и Иран.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 218 тысяч человек. Жертвами вируса стали 8 810 человек, а излечились — более 84 тысяч.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля