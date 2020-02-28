Анализ на коронавирус в Москве можно сдать только после вызова скорой помощи и госпитализации. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную инфекционной больницы № 1.

В справочной медицинского учреждения уточнили, что если человек не лег в стационар, он не может получить направление на анализ.

Ранее сообщалось, что тестирование на коронавирус в столице проводят две лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и ФКУЗ «Противочумный центр», пишет «Газета.ру».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2 867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.