Во время длительной самоизоляции может появляться повышенная утомляемость. Какие напитки помогут сохранить работоспособность и улучшить мозговую деятельность рассказала 17 апреля нейропсихолог Ирина Хвингия.

По ее словам, чаще всего люди, чтобы взбориться пьют чай или кофе. Эти напитки действительно помогают, если употреблять в день не более двух чашек. Большое количество кофеина обычно наоборот замедляет работу мозга.

Повысить работоспособность могут напитки с женьшенем. Достаточно двух-трех капель такой настойки в стакан с водой, чтобы надолго сохранить бодростью

Настаивать корень женьшеня следует в кипятке, также подойдут настойки на спирту, которые продаются в аптеках.

Вторым по степени эффективности Хвингия назвала какао.

«Какао улучшает кровообращение мозга за счет флавонола, который в нем содержится. Более того, какао содержит вещества, которые вырабатывают дофамин, а он отвечает за хорошее настроение», — цитирует ее радио Sputnik.

По словам специалиста, также положительное влияние на работу мозга оказывают напитки из фруктов и ягод.

Например, яблоки повышают эластичность сосудов и снижают риск кровоизлияния в мозг. Черника и голубика улучшают познавательную деятельность, память, освобождают мозг от вредных веществ. Помимо этого, приток крове улучшают ежевика и малина.

«Чтобы приготовить полезный напиток, можно развести варенье с водой, сделать компот, но эффективнее действуют напитки, где с водой разводятся перетертые ягоды», – указала врач.

Она добавила, что помимо полезных напитков, стоит следить и за питание, которое обеспечивает работу мозга.

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