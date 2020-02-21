Самыми важными жизненными целями для российских мужчин являются благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. К такому выводу пришли специалисты после проведенного опроса. Об этом сообщили в пятницу, 21 февраля, в медиаофисе Всероссийской переписи населения — 2020.

Мужчины готовы много работать, чтобы жить со своей семьей и быть в браке с возлюбленной, но при этом представители сильного пола хотят получать за это хорошие деньги.

Опрос показал, что 58,6% мужчин уверены, что секрет счастливой семейной жизни заключается в регистрации брака. Еще 31,4% опрошенных назвали регистрацию отношений желательным мероприятием. Только 10% респондентов не видят необходимости жениться.

В идеале 50% мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, а 20% рассчитывают завести троих, сообщает телеканал «360».

Опрошенные назвали причиной того, почему у них не получается стать отцами, трудности с жильем и материальным положением, а также неуверенность в завтрашнем дне.

21 февраля результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что на 23 февраля мужчины хотели бы получить внимание, а женщины планируют им подарить праздничный ужин.

27% мужчин хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких, 17% — автомобиль, 15% — путевку на отдых, 13% — квартиру или дом, 11% — внимание от государства, 10% — деньги и удочку с рыболовной снастью. Также они хотели бы получить билет в театр или на концерт, ужин в ресторане, смартфон или другие гаджеты, книгу и инструменты. При этом 14% мужчин ничего не хотят.