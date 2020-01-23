Самозанятые жители Москвы чаще всего занимаются фотографией, клинингом и хендмейдом. Об этом в четверг, 23 января, сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на результаты исследования специалистов.

Выяснилось, что фотобизнес оказался одним из самых перспективных: данная сфера занимает лидирующие позиции, несмотря на высокую плотность рынка, а также необходимость постоянно учиться.

Вторую нишу занял клининговый бизнес. Уборку чаще всего заказывают крупные ТЦ, компании, которые арендуют помещения в бизнес-центрах, а также частные лица. По оценке экспертов, оптимальным вариантом для самозанятых горожан является работа с небольшими заказами. Отмечается, что в отрасли пока низкая конкуренция и порог вхождения.

Третью нишу занял хендмейд: вышивка, вязание, керамика и столярная работа. Человек может начать собственное дело с небольшого самостоятельного производства, а в случае успеха уже расшириться и нанять персонал, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в городе увеличивается на 15–20 тыс., а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. В конце 2019 года в столице было зарегистрировано 192 тыс. самозанятых граждан, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце декабря сотрудники аналитического центра НАФИ в ходе совместного исследования с «Яндекс.Такси» установили, что россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации в любимом деле, а также из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни последствий неуплаты налогов.