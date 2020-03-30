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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что основная задача властей — «минимизировать распространение вируса».

Он уточнил, что правительство уже одобрило соответствующие поправки в КоАП.

По данным ТАСС, из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях следует, что если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, если должностное лицо — штраф от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

«Рамблер» писал, что ранее глава кабинета министров также поручил губернаторам подумать над введением дополнительных мер по ограничению распространения вируса по примеру Москвы и Подмосковья, где с 30 марта жителям разрешено покидать свои дома только в исключительных случаях.

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