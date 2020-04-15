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Большинство россиян, оставшихся за границей из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, находятся в Таиланде, Индии и Индонезии. Соответствующие страны назвала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда», передает РИА Новости.

Однако и во многих других странах застряли «от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые так или иначе по разным причинам хотят вернуться», пояснила она.

Основная причина, по которой российские граждане не смогли вылететь на родину, — это неправильно оформленные заявки на портале госуслуг. При этом всем, кто не может выехать, российская сторона выплачивает материальную помощь, добавила Захарова.

По оценке МИД России, примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию. 14 апреля сообщалось, что составлен предварительный график вывозных рейсов для находящихся за рубежом россиян. Приоритет в нем отдан тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания не ранее 1 января 2020 года.

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