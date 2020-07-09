Возобновлять полеты будут в два этапа.

Россия планирует открыть международное авиасообщение в два этапа, сообщает «Интерфакс». Информацию об этом агентству подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Предполагается, что в числе первых авиасообщение возобновится с Великобританией, Германией, Венгрией, Италией, Данией, Нидерландами, Норвегией, Финляндией, Польшей, Китаем, Вьетнамом, Шри-Ланкой и Монголией. Эти государства были включены в список Роспотребнадзором, так как они соответствуют его критериям оценки эпидемиологической ситуации. Список был отправлен Минтрансу и Росавиации, сообщил агентству источник в крупной авиакомпании.

После создания списка стран МИД России, Роспотребнадзор и Росавиация займутся разработкой алгоритма запуска перелетов. Все предложения будут представлены на рассмотрение правительства.