Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 170 странах, при этом завозные случаи в РФ регистрировали из 73 государств.

«Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Почему мы приводим эти цифры — они важны для понимания того, что мы не получили ту самую первую волну из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной», — сказала Голикова на брифинге.

Она напомнила, низкий уровень завоза вируса из страны его возникновения — Китая — объясняется своевременным решением о закрытии сухопутной границы и авиасообщения с КНР. Аналогичные меры были приняты и в других стран, где вирус быстро распространялся в самом начале.

Голикова также перечислила российские регионы, в которых больше всего заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. Это Москва и Московская область, республика Коми, Бурятия, Санкт-Петербург, ЯНАО и Пензенская область.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас вирус распространился в большинстве стран мира, заразились свыше 1 млн человек.

В РФ зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом.