Эксперты описали два варианта развития ситуации со второй волной коронавируса в России. Существуют пессимистичный и оптимистичный прогнозы, сообщают «Известия».

За минувшие сутки, как сообщал «Рамблер», в России было зафиксировано 11 115 новых случаев заражения коронавирусом, что всего на 500 случаев меньше пикового значения суточной заболеваемости первой волны.

Вирусолог Александр Лукашев подчеркнул, что в настоящее время скорость распространения инфекции значительно выше, чем весной. По его словам, очередной пик заболеваемости в России наступит не раньше, чем через пару месяцев, ближе к Новому году. К апрелю-маю будущего года, добавил эксперт, у населения должна сформироваться «высокая иммунная прослойка».

Более оптимистичный вариант развития событий предполагает инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, пик заболеваемости должен наступить через две-три недели. Эксперт подчеркнул, что сегодня в большинстве случаев заболевают те, кто во время первой волны строго соблюдал ограничения, а «сейчас расслабился».

«Примерно через три недели всё должно стабилизироваться и пойти на уменьшение», — отметил Тимаков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) обнаружили в театрах «Сатиры» и «Ленкоме» пожилых нарушителей режима самоизоляции. В соответствии с указом мэра столицы жители Москвы старше 65 лет должны находиться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.