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В Международной ассоциации аэропортов (МАА) заявили, что часть мировых авиаперелетов возобновится в июле при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

При позитивном сценарии возвращение к обычным месячным показателям авиаперелетов ожидается к концу 2020 года.

Негативный сценарий предполагает, что страны Европы продлят ограничения до сентября. В таком случае восстановление авиаперевозок в полном объеме затянется до середины 2022 года.

ТАСС отмечает, что сейчас до 80 процентов мирового парка самолетов не совершают рейсы. Падение объемов перевозок в российских аэропортах превысило 90 процентов.

Как сообщал «Рамблер», ранее председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко заявил, что Россия возобновит международное авиасообщение не раньше июля.

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