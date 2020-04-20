COVID-19 у беременных женщин может протекать гораздо сложнее, чем у других категорий пациентов, заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Она отметила, что риск заразиться высок для всех, однако женщины в положении — в особой группе риска, так как беременность обостряет хронические заболевания.

«Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», — объяснила специалист.

По ее словам, пока рано рассуждать о том, как коронавирус скажется на будущем ребенке. Однако если судить по опыту предыдущих эпидемий вируса SARS, свиного или птичьего гриппа, то можно сказать, что высок риск заражения и ребенка.

Кроме того, имели место и случаи прерывания беременности на больших сроках, так как плод может не перенести заболевания матери.

Чтобы обезопасить себя и не заболеть, Ерофеева советует беременным соблюдать самоизоляцию.

«Самое главное — это сидеть дома и исключить все социальные контакты. Гуляйте не по улице, а по квартире. Нужно взять в руки шагомер или смартфон и считать шаги: 10 тыс. шагов в день по квартире очень легко пройти. Также посильная работа, вроде легкой влажной уборки, не повредит. Не стоит концентрироваться на неприятных новостях», — цитирует ее радио Sputnik.

18 апреля сообщалось, что в Госдуме попросили премьера Михаила Мишустина в связи с распространением коронавируса включить в группу риска наравне с пожилыми людьми и беременных женщин. Их предлагают отправить на самоизоляцию с сохранением зарплаты или на оплачиваемый больничный.