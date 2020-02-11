Каждый четвертый пользователь сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость. Об этом рассказал РИА Новости замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.

Специалист рекомендовала обращать внимание на ссылки и вложения в подозрительных письмах и СМС. Также она напомнила о фишинге — телефонном мошенничестве, направленном на хищение средств. Она посоветовала не обращать внимания на коды подтверждения операций и иную конфиденциальную информацию о банковской карте или счете, а также не устанавливать приложения на мобильный телефон или ПК по просьбе звонящего.

Эксперт также призвала придерживаться базовых правил безопасности в сети. «Используйте стойкие пароли для разных сервисов, храните их в менеджере паролей и не забывайте менять их хотя бы раз в полгода», — посоветовала собеседница агентства и напомнила, что можно защититься другими способами: кодом, дополнительным паролем и уведомлением об авторизации.

Среди прочего, стоит блокировать устройства, если ими не пользуются, шифровать конфиденциальные данные, делать резервные копии и вовремя обновлять программное обеспечение. «Помните принцип "Разделяй и властвуй" — разделяй личное и рабочее, личное и публичное», — подчеркнула Баринова.

Во второй вторник февраля в мире отмечается день безопасного интернета. Целью праздника является информирование людей об ответственности и безопасном использовании сети.

В январе сообщалось, что за девять месяцев 2019 года число преступлений в сфере IT выросло почти в два раза — на 70,3 процента. Всего сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 201,7 тысячи преступлений в этой сфере за указанный период. Наиболее часто киберпреступники использовали для атак интернет, мобильную связь, а также банковские карты.

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