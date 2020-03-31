Сделать защитную «медицинскую» маску в домашних условиях вполне возможно. Лучше всего для этого использовать марлю, рассказали 31 марта врачи.

По словам завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елены Волчковой, марлю можно сложить в 3-5 слоев, главное, чтобы такая маска плотно прилегала к лицу.

При этом стирать такие маски можно в обычном порошке, и лучше всего прокипятить, а затем погладить.

Менять такую самодельную защиту следует каждые 2 часа, пишет «РИА Новости».

При этом издание Al-Ain напоминает, что по результатам исследований доказана эффективность масок из хлопковых тканей. По словам специалистов, лучшим сочетанием станет внешний слой маски из шелка, середина из нейлона, а нижняя часть из хлопка.

В материале также представлена инструкция по пошиву.

«Разрежьте хлопчатобумажную ткань на два куска размером 12 на 6 см. Соедините слои, а затем обработайте нижний край; Сделайте складки сбоку и пришейте с внутренней стороны обычную резинку для волос; Растяните резинку до упора и прошейте остальную часть сгиба», — советует издание.

Ранее в этот же день стало известно, что российские регионы, столкнувшиеся с дефицитом одноразовых медицинских масок, самостоятельно приступили к их пошиву по новому регламенту — из марли. Быстрее всего процесс наладили там, где хорошо развита текстильная промышленность, например, в Ивановской области.