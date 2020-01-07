Быстро прийти в форму после длительных новогодних праздников можно отказавшись от тяжелой пищи, майонезных салатов и алкоголя в пользу овощей и продуктов с большим содержанием клетчатки, рассказала диетолог Наталья Герасимова.

По словам специалиста, лучше всего сделать акцент на овощи – зелень, огурцы, кабачки, капусту.

«Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы. Ограничить жирные продукты, такие как майонез, жирные сыры в больших количествах и колбасы», — цитирует Герасимову телеканал «360».

Также диетолог обратила внимание на необходимость пить много воды, лучше с высоким содержанием калия. Это поможет организму справиться с последствиями употребления алкоголя и соленых закусок.

Стоит добавить в рацион фрукты и бобовые.

«Фильтрующими свойствами обладают семена чиа, лен. Тоже можно позаваривать — будет хорошо кишечнику. Микрофлору могут поддерживать и кисломолочные продукты», — указала диетолог.

Кроме того, Герасимова призвала вести активный образ жизни и соблюдать режим сна, чтобы выход на работу потом не стал стрессом для организма.

«Если вы не занимаетесь спортом, то можно просто гулять и нахаживать примерно 10-12 тыс. шагов», — добавила она.

3 января диетолог рассказал о способе быстро избавиться от жира на талии. По словам специалиста, необходимо соблюдать формулу «2+2+4»: две кардиотренировки в неделю, чтобы улучшить жировой обмен, и две силовые для укрепления мышц.