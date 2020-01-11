Рак желудка является одним из самых распространенных онкологических заболеваний. При этом его симптомы можно легко спутать с гастритом или язвой.

Эксперты рассказали, какие признаки говорят о развитии опасной болезни и какие меры нужно предпринять, чтобы снизить риск ее развития.

Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.

На поздних стадиях могут возникать кровотечения.

Чтобы предупредить развитие рака желудка, важно следовать нескольким правилам, уверены специалисты. Среди необходимых мер: контроль веса, включение в рацион фруктов и овощей, отказ от курения и физическая активность.

В ноябре медики назвали первые признаки рака легких. Эксперты указали, что помимо кашля есть и нетипичные симптомы.