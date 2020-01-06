СПОРТ

Названы соперники российской молодежной сборной чемпионата мира-2021 по хоккею

12:21 06/01/2020

Международная федерация хоккея обнародовала состав групп молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2021 году в Канаде. Стало известно, что российские спортсмены встретятся с командами США и Швеции.

Кроме того, россияне выйдут на лед против соперников из Чехии и Австрии. В другой группе (А) сразятся хоккеисты из Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Турнир состоится в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Сборная России сыграет в группе В (Ред-Дир). Спортивное событие, на которое поедут россияне, начнется 26 декабря и продлится до 5 января.

Напомним, что победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, которая одолела в финале россиян со счетом 4:3. В составе сборной России шайбы забросили Никита Александров (30-я минута), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49).



