Средняя заработная плата в России по итогам II квартала 2020 года составила 41,5 тыс. рублей в месяц, сообщает аналитический центр «Авито Работы». Между тем, Росстат еще не обнародовал данные по зарплате за апрель-июль, мы пока имеем показатель официальной статистики за I квартал — 48,3 тыс. рублей. Конечно, сопоставлять эти две цифры, полученные на основе разных методик и в разный период времени, не вполне корректно. Но пандемия коронавируса, перевернувшая очень многие устоявшиеся вещи, дает нам такое право: заплаты в среднем «усохли» за один квартал почти на 20%.

Эксперты сосредоточились в своем исследовании на двух моментах. Во-первых, они решили выяснить, в каких отраслях средние зарплаты выше на сегодняшний кризисный день.

Топ-5 составили строительство (59,8 тыс. рублей в месяц), автомобильный бизнес (47,6 тыс.), транспортно-логистическая отрасль (46,4 тыс.), группа профессий «Медицина, фармацевтика» (45,2 тыс.), наконец, фитнес-клубы и салоны красоты (43,8 тыс.).

Вторая часть обзора касается ситуации с заработками в городах. Лидирует, что не удивительно, Москва (73,6 тыс. рублей в месяц), далее следуют Санкт-Петербург (53,8 тыс.), Екатеринбург (42,7 тыс.) и Казань (42,1 тыс.). Причем в Казани отмечены одни из самых высоких показателей роста зарплат как за год, так и за квартал.

Средняя начисленная зарплата по стране традиционно рассчитывается для характеристики реальных доходов населения, его покупательной способности и благосостояния. Если говорить о методике Росстата, то ведомство делит суммарный фонд оплаты труда на количество работников за тот же период. При этом учитывается именно «грязный» доход до вычета налогов и других отчислений.

Для проведения расчетов требуется собрать и обработать огромный массив информации, и обычно итоговую статистику по зарплате приходится ждать больше месяца. Росстатовский показатель за май появится в течение июля. Кстати, ровно так же происходит в остальном мире: есть специальный стандарт МВФ, включающий рекомендации по срокам обнародования данных .

«Мне не очень понятно, как получили свои цифры аналитики «Авито», — рассуждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Полагаю, за основу они взяли данные по заявленным вакансиям. Но там никогда не указывается полный размер заработной платы — в силу того, что работодатели не хотят «светить» в интернете эти суммы».

Что касается Росстата, то он учитывает информацию по бухгалтерской отчетности, которую ему предоставляют налоговая служба и сами предприятия. При необходимости все эти показатели можно перепроверить через Пенсионный фонд. У Росстата очень широкий охват выборки, полностью соответствующий структуре занятости населения. Плюс ведомство принимает во внимание региональные коэффициенты: с их учетом в районах Крайнего севера, таких как Камчатка, зарплаты в среднем в два раза выше, чем в целом по стране.

Кроме того, в средний расчет Росстата попадают доходы от трудовой деятельности. В частности, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Впрочем, резюмирует Сафонов, можно не сомневаться в одном: средняя зарплата по итогам второго квартала не дотянет до уровня первого. Она будет ближе к 40 тысячам рублей, нежели к 50 тысячам.

Приводимый «Авито» результат соответствует интуитивным ожиданиям, говорит член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Уже понятно, что зарплаты и, в более широком смысле, доходы упали в апреле-июне. Оказавшись в сложной ситуации, работодатели начали урезать зарплаты за счет переменной части, оставляя работникам голый оклад.

Да, цифра 41,5 тыс. близка к реальному положению вещей, падение на 15-20% не выходит за рамки «дозволенного», согласен доктор экономических наук (ВШЭ) Сергей Смирнов. По его словам, когда Росстат опубликует данные за второй квартал (когда резко просели доходы малого и среднего бизнеса, сферы услуг, частной медицины), мы получим подтверждение этому.