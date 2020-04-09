Специалисты по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удаленке за апрель, следует из исследования вакансий сервисом «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Известий». Однако их выручка часто зависит от объема выполненной работы и складывается из фиксированного оклада, бонусов и процентов от продаж.

Одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры.

Ранее сообщалось, что рост запросов на удаленную работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

В России, по состоянию на 8 апреля, зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, 580 пациентов выздоровели, скончались 63 человека.

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